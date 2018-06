Der tschechische Kunstflugpilot Martin Šonka hat am Sonntag beim Red Bull Air Race in Budapest triumphiert. Nach dem dritten Sieg in seiner Sportkarriere machte er in der Gesamtwertung der WM-Serie einen großen Schritt nach vorn. Er liegt mit 34 Punkten auf Rang drei.

Šonka siegte im vergangenen Jahr in Abu Dhabi und in Porto.