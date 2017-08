Afrikanische Schweinepest: Kreis Zlín hebt Krisenlage auf

Im Kreis Zlín ist am Dienstag die Krisenlage wegen der Afrikanischen Schweinepest zu Ende gegangen. Kreishauptmann Jiří Čunek (Christdemokraten) hatte die Krisenlage am 31. Juli ausgerufen. Nur die Regierung könnte sie über die gesetzlich festgelegten 30 Tage hinaus verlängern. Da dies nicht geschehen ist, hat Kreishauptmann Čunek Sonder-Anordnungen erlassen. So bleibt ein Verbot in Kraft, im Hauptansteckungsgebiet die Wälder und Felder zu betreten.

Im Juni waren in einem Gebiet östlich von Zlín tote Wildschweine gefunden worden, bei denen sich später der Verdacht auf die Afrikanische Schweinepest bestätigte. Seitdem wurde das Virus bei über 90 verendeten Wildschweinen nachgewiesen.