Die Polizei im Kreis Zlín hat den Abschuss von Wildschweinen wegen der Afrikanischen Schweinepest am Donnerstag beendet. Dies bestätigte das Kreis-Veterinäramt am Freitag. Insgesamt wurden rund um den Infektionsherd in Ostmähren 137 Tiere geschossen.

Das Virus wurde Ende Juni bei Wildschweinen im Kreis Zlín festgestellt, insgesamt wurden knapp 100 infizierte Tiere gefunden. Für den Menschen ist das Virus ungefährlich.