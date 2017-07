Die in Tschechien festgestellte Afrikanische Schweinepest weitet sich aus. Knapp eine Woche, nachdem die hochinfektiöse Tierseuche in der ostmährischen Region um Zlín erstmals aufgetreten ist, wurden am Montag bereits 17 verendete Wildschweine gezählt. Die Afrikanische Schweinepest war zunächst nur in unmittelbarer Nähe der Kreisstadt Zlín lokalisiert worden, als dort am vergangenen Dienstag zwei mit dem Virus infizierte tote Wildschweine gefunden wurden. Bis Montagvormittag konnte die Tierseuche bei vier Tieren nachgewiesen werden. Wegen der neuen Kadaver wurde die Sperrzone mittlerweile auf den gesamten Kreis Zlín ausgedehnt. Innerhalb dieser Sperrzone sei das Füttern und Abschießen von Wildschweinen verboten, erklärte die Staatliche Veterinärverwaltung (SVS).