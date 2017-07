Ein Ende der Afrikanischen Schweinepest in Tschechien ist noch nicht abzusehen. Bis einschließlich Freitag wurde die hochinfektiöse Tierseuche bei 22 toten Wildschweinen nachgewiesen. Seit dem erstmaligen Auftreten des Virus in der ostmährischen Region um Zlín vor anderthalb Wochen sind im dortigen Umfeld bereits 34 Wildschweine verendet. Bei acht Kadavern fiel der Test negativ aus, in vier weiteren Fällen stehen die Testergebnisse noch aus, informierte am Freitag ein Sprecher der Staatlichen Veterinärverwaltung (SVS). Die Quelle der Infektion sei noch nicht entdeckt worden, heißt es. Alle toten Tiere wurden indes einzig und allein im unmittelbaren Einzugsgebiet der Kontamination gefunden, also im Kreis Zlín, betonte der Sprecher.