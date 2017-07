Die afrikanische Schweinepest wurde bis Montag schon bei 24 toten Wildschweinen nachgewiesen. Im Vergleich mit der Situation am Freitag sind zwei neue Fälle der Tierseuche hinzugekommen. Die Viruserkrankung wurde bei toten Tieren bestätigt, die in den Stadtteilen Příluky, Lužkovice und Kostelec der ostmährischen Stadt Zlín und in der Gemeinde Hvozdná gefunden wurden. Auch die ersten zwei toten Wildschweine, bei denen die Schweinepest nachgewiesen wurde, wurden am 21. Juni am Stadtrand von Zlín gefunden.