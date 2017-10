AfD gratuliert Babiš zum Wahlsieg

Die ersten Gratulationen zum Wahlsieg Andrej Babišs und seiner Partei Ano aus Berlin kamen von der rechtspopulistischen Alternative für Deutschland. Andrej Babis habe die Befürchtungen der Bevölkerung verstanden, schrieb der AfD-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Alexander Gauland, in einer Erklärung an den Ano-Parteichef. Mit dem wunderbaren Wahlsieg der Ano sei Tschechien ein weiteres Land, das sich gegen die Flüchtlingspolitik aus Brüssel stellen würde, so Gauland.

Die AfD ist laut Gauland äußerte in seiner Erklärung die Überzeugung, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker mit ihrer an Dummheit grenzenden Sturheit in der Flüchtlingsfrage immer mehr kleinere EU-Staaten gegen sich aufbringen. Die rechtspopulistische AfD kam bei den Bundestagswahlen im September auf knapp 13 Prozent.