Ärzte halten ihre Praxen geschlossen

Etwa 7000 Hausärzte, Kinderärzte und niedergelassene Fachärzte in Tschechien halten am Mittwoch ihre Praxen geschlossen. Mit der Aktion wollen sie gegen den Entwurf des Leistungskatalogs für 2018 protestieren, in dem keine Erhöhung der Zahlungen von den Krankenkassen an die niedergelassenen Ärzte vorgesehen ist. Sie kritisieren, dass das Gesundheitsministerium für das kommende Jahr die Zuwendungen nur für Krankenhäuser einseitig aufgestockt habe. Außerdem beklagen die Ärzte eine steigende Bürokratie, die sie belaste.

An dem Leistungskatalog der Krankenkassen wird noch gearbeitet. Er soll bis Ende Oktober in seiner endgültigen Fassung vorliegen. Die Ärzte haben bereits vor einer Woche eine Protestaktion veranstaltet. Etwa 12.000 Mediziner trugen am vergangenen Dienstag bei ihrer Arbeit symbolisch Trauerflor.

Zudem bleiben auch einige Apotheken für eine halbe Stunde am Vormittag geschlossen.