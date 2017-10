Ärzte haben ihre Praxen aus Protest am Mittwoch geschlossen

Etwa 7000 Hausärzte, Kinderärzte und niedergelassene Fachärzte haben in Tschechien am Mittwoch aus Protest ihre Praxen geschlossen. Mit dieser Aktion forderten sie eine bessere Bezahlung ihrer Leistungen. Sie seien enttäuscht, dass im Entwurf des medizinischen Leistungskatalogs für 2018 keine Erhöhung der Krankenkassen-Zahlungen für sie vorgesehen sei. Demgegenüber wolle das Gesundheitsministerium im kommenden Jahr die Zuwendungen für Krankenhäuser weiter aufstocken. Die Ärzte beklagen zudem eine zunehmende Bürokratie, die ihre Arbeit belaste.

Am Leistungskatalog der Krankenkassen wird noch gearbeitet. Bis Ende Oktober soll er in seiner endgültigen Fassung vorliegen. Die Ärzte haben bereits vor einer Woche ihren Protest ausgedrückt. In etwa 12.000 Mediziner trugen bei ihrer Arbeit am vergangenen Dienstag symbolisch Trauerflor.