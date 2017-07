Der tschechische Flugzeughersteller Aero Vodochody hat in den zurückliegenden Wochen mit der Produktion eines neuen Übungsflugzeugs vom Typ L-39NG begonnen. In einer ersten Phase wird das Unternehmen zunächst vier Maschinen bauen. Davon soll das erste einschließlich der Zertifizierung bis Ende des Jahres 2019 fertig sein. Es wird der neue Prototyp sein. Zwei weitere Flugzeuge sind für die Belastungs- und Materialermüdungstests bestimmt, die vierte Maschine aber soll schon an den ersten Kunden geliefert werden. Darüber informierte Firmenvertreter Tobiáš Tvrdík am Donnerstag die Medien.

Die neue Generation des Flugzeugs L-39, auch bekannt als Albatros, ist ein Projekt von Aero Vodochody und der tschechischen Firma Omnipol. Mit den ersten Lieferungen der neuen Maschinen soll 2020 begonnen werden, heißt es.