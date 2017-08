Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wird der Mann, der vor drei Wochen im ägyptischen Badeort Hurghada zwei Deutsche und eine Tschechin erstochen hatte, in eine psychiatrische Klinik verlegt. Dies meldeten die örtlichen Behörden am Montag. Der Attentäter soll ägyptischen Sicherheitsbehörden zufolge Verbindungen zur Terrormiliz Islamischer Staat haben. Die Ermittlungen in diese Richtung sind jedoch noch nicht abgeschlossen.