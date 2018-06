Absturz von Kleinflugzeug bei Havličkův Brod – Pilot schwer verletzt

Am Freitagnachmittag ist in der zentraltschechischen Region um Havličkův Brod / Deutschbrod ein Kleinflugzeug abgestürzt, eine sogenannte Hummel. Der 58-jährige Pilot ist schwer verletzt. Informationen der Polizei zufolge habe sich das Flugzeug auf dem Feld gedreht und sei dann in eine Hochspannungsleitung geraten. Danach prallte es gegen ein Gebäude im Dorf Klokočovská Lhotka. Neben dem Piloten wurde niemand verletzt, sagte eine Polizeisprecherin.

Das Flugzeug stürzte gegen 14.40 Uhr ab. Wie die Rettungskräfte mitteilten, war der Pilot beim Eintreffen an der Unglücksstelle bei Bewusstsein. „Er hat mehrere Knochenbrüche und wurde mit dem Hubschrauber in ein Trauma-Zentrum transportiert“, informierte die Sprecherin des regionalen Rettungsdienstes. Nach Auskunft der Bürgermeisterin der Gemeinde Klokočov, zu der Klokočovská Lhotka gehört, wurde bei dem Absturz eine wirtschaftliche Siedlung am Rande des Dorfes beschädigt. Der Umfang des Schadens wird noch ermittelt. Zudem untersuchen Experten die Ursachen für das Flugzeugunglück.