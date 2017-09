Absprünge von Fallschirmspringern bei Schauen sind nach Unfall verboten

Wegen dem Unfall vom Samstag werden den Worten des Verteidigungsministers Martin Stropnický (Ano-Partei) zufolge keine Absprünge von Fallschirmspringern mehr bei öffentlichen Veranstaltungen vorgeführt. Das Verbot wird mindestens bis zum Abschluss der Untersuchungen des Unfalls gelten. Das sagte der Verteidigungsminister am Sonntag im öffentlich-rechtlichen Tschechischen Fernsehen.

Der Unfall geschah beim „Tag der Armee“ am Samstag auf dem Letná-Hügel in Prag. Beim Absprung eines achtköpfigen Fallschirmspringerteams stürzte einer der Fallschirmspringer in den Zuschauerbereich. Außer dem 36-jährigen Fallschirmspringer wurden zwei Zuschauer verletzt. Keiner sei schwer verletzt worden, sagte Stropnický am Sonntag. Zwei der Verletzten werden laut Stropnický am Sonntag oder Montag das Krankenhaus verlassen. Die Augenzeugen merkten dem Minister zufolge an, dass der Fallschirmspringer unmittelbar über der Erde wegen starkem Wind ins Trudeln geriet und an den Rand des Zuschauerbereichs katapultiert wurde.