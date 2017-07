Das tschechische Abgeordnetenhaus hat nach fünf erfolglosen Anläufen den Weg freigemacht für die Ratifizierung des Pariser Klimaabkommens. Die Parlamentarier stimmten am Dienstag dem Abkommen in erster Lesung zu, als Nächstes wird es in den Ausschüssen beurteilt. Zuvor hatte der Senat dem Klimavertrag bereits zugestimmt. Tschechien ist der letzte Staat der EU, der die Übereinkunft zur Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs noch nicht ratifiziert hat. Dies soll nun bis September geschehen.