Abgeordnetenhaus billigt Staatshaushalt für 2018

Das Abgeordnetenhaus hat bei seiner Sitzung am Dienstag den Staatshaushalt für 2018 gebilligt. Vorgesehen ist ein Defizit in Höhe von 50 Milliarden Kronen (1,95 Milliarden Euro). Für den Staatshaushalt stimmten 140 Abgeordnete von den Parteien der ehemaligen Regierungskoalition sowie von der migrationsfeindlichen SPD von Tomio Okamura und den Kommunisten.

Zuvor hatten die Abgeordneten einige Änderungen gegenüber dem ursprünglichen Entwurf verabschiedet. So sollen 3,3 Milliarden Kronen (129 Millionen Euro) zusätzlich in die Sozialdienstleistungen fließen, um eine Milliarde Kronen (39 Millionen Euro) wurde das Budget für die Förderung von Landwirtschafts- und Lebensmittelindustrie aufgestockt. Außerdem werden 300 Millionen Kronen (11,7 Millionen Euro) mehr in Kindergärten und Grundschulen investiert.