Abgeordnete werden über Aufhebung der Immunität von Babiš und Faltýnek entscheiden

Das Abgeordnetenhaus in Prag wird am Mittwoch aller Voraussicht nach über die Aufhebung der Immunität zweier seiner Mitglieder entscheiden. Ano-Parteichef Andrej Babiš und Ano-Fraktionschef Jaroslav Faltýnek stehen im Verdacht, bei der Vergabe von EU-Geldern für ein Luxus-Wellnessressort in Mittelböhmen getrickst zu haben. Die Polizei ist bei ihren Ermittlungen in dem Fall an dem Punkt angelangt, dass sie die beiden Verdächtigen dazu anhören will. Zuvor muss indes das Parlament entscheiden, ob ihre Immunität aufgehoben wird.

Babiš und Faltýnek bestreiten weiter, in der Angelegenheit unehrenhaft gehandelt zu haben. Beide bezeichnen den Fall vielmehr als ein politisches Komplott, das die Chancen ihrer Partei bei den bevorstehenden Wahlen zunichtemachen soll.