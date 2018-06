Abgeordnete verschieben Beginn der Reform zur regionalen Bildungsfinanzierung

Der Beginn der Reform zur regionalen Bildungsfinanzierung in Tschechien wird aller Voraussicht nach um ein Jahr auf den September 2019 verschoben. In ihrer Gänze greifen werde die Reform ab Januar 2020. Das beschloss das Abgeordnetenhaus am Freitag bei der Behandlung einer Novelle zum Schulgesetz. Der Aufschub muss noch vom Senat geprüft werden. Anhand der Gesetzesnovelle soll der Ansatz der Finanzierung von Schulen künftig dahingehend geändert werden, dass auch die geleisteten Unterrichtsstunden in die Bewertung einfließen. Bisher hatte man bei der Zuteilung der Gelder stets nur die Anzahl der Schüler berücksichtigt.

Auf Veranlassung der Bürgerdemokraten (ODS) hoben die Abgeordneten zudem wie erwartet die Pflicht auf, dass Kindergärten ab dem Jahr 2020 auch zweijährige Kinder aufnehmen müssen.