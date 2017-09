Vor genau dreißig Jahren wurde das erste Mal das tschechoslowakische Kultauto Škoda Favorit beim Autosalon in Brno / Brünn vorgestellt. Mit dem Favorit habe für Škoda eine Ära begonnen, in der tschechoslowakische Fahrzeuge mit westlichen Modellen haben mithalten können, so Bernhard Maier, der heutige Leiter der VW-Tochter, anlässlich des Jubiläums.

Der Favorit erschien im Laufe der 1990er Jahre in insgesamt drei Ausgaben, bis 1995 liefen rund 800.000 Škoda Favorit vom Band.