25 Prozent staatlicher Förderung für Lebensmittelproduzenten bekommt Agrofert

Tschechien verteilte den Lebensmittelproduzenten in diesem Jahr staatliche Fördergelder in Höhe von 400 Millionen Kronen (15,6 Millionen Euro). Mehr als 25 Prozent der Fördergelder erhielten Firmen des Großkonzerns Agrofert. Darüber informierte die Tageszeitung Hospodářské noviny in ihrer Montagausgabe. Eigentümer des Konzerns war der frühere Finanzminister und jetzige Premier Andrej Babiš (Ano-Partei). Im Februar dieses Jahres hat der Politiker den Konzern wegen Interessenkonflikt in einen Treuhand-Fonds überführt.

Agrofert ist der größte Produzent in der tschechischen Landwirtschaft und Lebensmittelindustrie. Der Konzern beschäftigt mehr als 34.000 Menschen. In den letzten Jahren, als Babiš Vizepremier war, sind der Zeitung zufolge die Einnahmen des Konzerns von den staatlichen Förderungen gestiegen.