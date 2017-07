In der ersten Hälfte dieses Jahres haben sich in Tschechien 135 Menschen neu mit dem HI-Virus infiziert. Dies geht aus den am Montag veröffentlichten Zahlen des Nationalen Referenzlabors für HIV und Aids hervor. Demnach ist in diesem Jahr bei bisher fünf Menschen hierzulande die Autoimmunerkrankung Aids ausgebrochen, eine Person ist seit Januar daran sogar gestorben. Insgesamt haben sich seit Mitte der 1980er Jahre offiziell 3041 Menschen mit dem HI-Virus infiziert. Vor allem in den vergangenen fünf Jahren hat die Zahl der Infektionen übermäßig zugenommen.