So viele tschechische Arbeitnehmer wie zuletzt im Jahr 2004 wollen ihren Job wechseln. 19 Prozent würden sich derzeit darüber Gedanken machen, hat die Meinungsforschungsagentur CVVM ermittelt. Zwar sind der Umfrage nach 60 Prozent der Tschechen mit ihrer Beschäftigung zufrieden, aber nur 33 Prozent auch mit ihrer Bezahlung. Tschechien hat seit Monaten bereits eine der geringsten Arbeitslosenquoten in der EU. Sie lag im Juni nach vorläufigen Zahlen bei 4,0 Prozent. Zugleich fehlen in der Industrie mehrere Zehntausend Fachkräfte.