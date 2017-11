Der 17. November ist in Tschechien ein Staatsfeiertag. Er gilt als Tag des Kampfes für Freiheit und Demokratie. Am 17. November werden zahlreiche Gedenk- sowie Kulturveranstaltungen stattfinden. Staatspräsident Miloš Zeman hat genauso wie im vergangenen Jahr nicht vor, an einer der Veranstaltungen teilzunehmen.

An die Samtene Revolution von 1989 wird beim Festival der Freiheit erinnert. In den Prager Straßen wird ein Karnevalumzug mit dem Titel „Die samtene Kirmes“ zu sehen sein.