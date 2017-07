Am späten Montagnachmittag waren beim südmährischen Dorf Suchohrdly unweit von Znojmo / Znaim 28 Feuerwehreinheiten im Einsatz, um einen großen Feldbrand zu löschen. Nach einem zirka zweistündigen Kampf mit dem dicken schwarzen Rauch ist dies den 120 Feuerwehrleuten gegen 19 Uhr gelungen. Bei dem Löscheinsatz wurde niemand verletzt. Dennoch sind von dem 59 Hektar großen Feld rund fünf Sechstel abgebrannt, den Schaden wollen die Besitzer am Dienstag feststellen. Brandursache war wohl ein Funkenschlag, hervorgerufen von einem Mähdrescher, der zuvor auf dem Feld im Einsatz war. Der stickige Rauch wurde unter anderem durch eine mit Reifen und Stroh abdeckte Silogrube ausgelöst, die am Feldrand lag.