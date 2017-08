Ponk entstand 2013. Michal Krystýnek ist Geiger und Sänger, Jakub Nožička spielt Kontrabass und Eduard Tomaštík Zimbel. Alle drei Musiker stammen aus Mähren und haben eine klassische Musikbildung. Zuvor sind sie bereits in verschiedenen Folkloreensembles aufgetreten. Ihre eigenen Lieder sind auch von Rock, Jazz und Blues beeinflusst. 2015 brachte Ponk sein Debütalbum „Postfolklor“ heraus. Schon das einleitende Stück „Göding“ gibt die Gesamtstimmungslage wider: Wie die anderen Lieder der CD hat es eine traurige Handlung. Es ist eine tragische Liebesgeschichte aus der Stadt Hodonín / Göding, die mit dem Tod des Jungen in einem Mühlbach endet.

Im Begleittext zur bisher einzigen CD der Band heißt es unter anderem: „Die Folklore ist tot. Sie ist nicht gestern oder vor einer Woche gestorben. Es ist schon lange her, auch wenn man sich bemüht hat, deren einbalsamierten Körper regelmäßig auszustellen und zu ehren, um an ihre Unsterblichkeit zu glauben…Auf dem fruchtbaren Boden der Überreste der Volksmusik wird jedoch ,Postfolk´geboren…“

Das Debütalbum des Trios Ponk hat auch die Musikkritiker im Ausland begeistert. „Postfolklor“ kämpfte sich bis in die Top 20 der World Music Charts Europe vor. Rundfunksender in Deutschland, Frankreich, der Schweiz und in den USA haben die Lieder von Ponk gespielt. Im März 2016 erhielt Ponk den Anděl-Musikpreis für das beste tschechische World-Music-Album des Jahres.

Im Sommer 2016 trat das Trio bei der internationalen Musikkonferenz Czech Music Crossroads in Ostrava / Ostrau auf und belegte den zweiten Platz im Wettbewerb um die beste Band. Als erstes Tschechisch singendes Ensemble wurde Ponk von einer internationalen Jury zur World Music Expo eingeladen, die im Oktober 2016 in Santiago de Compostela stattfand. Die Bandmitglieder wollen im Herbst dieses Jahres ihre zweite CD herausbringen. In den kommenden Wochen wird Ponk mehrfach live zu sehen und zu hören sein: am 12. August auf dem Mährischen Platz in Brno / Brünn, am 19.August im Schlosscafé in Náměšť. Zudem geben die drei Tschechen am 1. September ein Konzert im polnischen Czestochowa und am 6. Oktober ein weiteres in Budapest.