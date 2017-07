„Rêves“: Pianist Jan Bartoš spielt die „Träume“ von Bedřich Smetana

In Träume versinken lassen wir Sie in den folgenden dreißig Minuten. Der junge tschechische Pianist Jan Bartoš spielt „Rêves“, also die „Träume“, einen Zyklus von sechs Klavierstücken von Bedřich Smetana.