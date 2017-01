MusikCzech Grande Dame des Cembalos: Zuzana Růžičková feiert 90. Geburtstag

15-01-2017 02:01 | Markéta Kachlíková

Zuzana Růžičková verkörpert die Kunst des Cembalospiels in Tschechien. Die weltweit anerkannte Cembalistin hat am Samstag ihren 90. Geburtstag gefeiert. Zu diesem Anlass wurde ein Jubiläumskonzert an der Prager Musikhochschule Hamu für sie veranstaltet. Unter dem Namen „Music is life“ wird bald eine US-amerikanische Filmdokumentation über Růžičkovás dramatisches Leben uraufgeführt. Radio Prag schließt sich mit der Sendung MusikCzech den Gratulanten an.