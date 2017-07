Vom Anfangstrio der Band, die sich zunächst „Greenes“ nannte, ist noch einer bis heute dabei: Es ist der Geiger und musikalische Leiter der „Fešáci“, Jan Turek. Schon kurz nach ihrer Gründung wurden die „Fešáci“ (zu Deutsch: fesche Kerle) als beste Bluegrass-Gruppe in der damaligen Tschechoslowakei genannt. Später hat die Band angefangen, auch andere Richtungen der Country-Music zu spielen. Das war auch der Hauptgrund ihrer großen Popularität, nicht nur in der ČSSR, sondern auch in den anderen osteuropäischen Ländern aus dem damaligen sozialistischen Lager.

Bis zur Wende im Jahr 1989 war es nicht einfach, ins kapitalistische Ausland auszureisen. Weil die Band aber so erfolgreich war, erhielt sie 1980 die Genehmigung zu einer Konzerttournee durch die Vereinigten Staaten. In dieser Zeit hat die Gruppe hauptsächlich Lieder von Bob Dylan, Kris Kristofferson oder John Denver gespielt, und gesungen wurde überwiegend auf Englisch. Da die Mehrheit der Bevölkerung in der Heimat nicht Englisch konnte, mussten die Texte übersetzt werden, wobei die Bedeutung der Lieder erhalten blieb. Auch aus diesen Gründen sind die „Fešáci“ meistens in den Ostblock-Ländern aufgetreten – erst nach der Wende kamen zahlreiche Konzerte in aller Welt hinzu, am Anfang zunächst in Österreich, Australien und Griechenland.

Die „Fešáci“ haben während ihrer 50-jährigen Schaffenszeit in verschiedenen Tonstudios viele Aufnahmen gemacht. Es sind vier Langspielplatten, mehrere Singles, vier Videokassetten, 14 CD´s und drei DVD´s entstanden. Darunter ist auch eine 2012 erschienene Doppel-CD, die zum 45. Geburtstag der Band herausgebracht wurde. In der Gruppe haben 65 Musiker und Techniker mitgewirkt. Die Gruppe lebt und spielt nach wie vor in ihrem Stil. Zu den repräsentativen Auftritten gehören zum Beispiel das Jubiläumskonzert zum 25. Band-Geburtstag zusammen mit Emmylou Harris und 2006 mit Rosanne Cash. Das diesjährige Jubiläumskonzert ist übrigens für den 23. November im altehrwürdigen Prager Lucerna-Saal geplant.