22-01-2017 02:01 | Lothar Martin

Die tschechisch-slowakische Musikformation Carpet Cabinet ist keine typische Jazzband. In dem breitgefächerten Spektrum ihrer Kompositionen bedient sie sich vielmehr mehrerer Musikgenre. Carpet Cabinet gilt als eine progressive Band mit einer prägnanten Bühnenpräsenz.

Die Band Carpet Cabinet wurde im Jahr 2013 gegründet, ihren aktuellen Sitz hat sie in der mährischen Stadt Brno / Brünn. Einer der Titel auf ihrer brandneuen CD „Be good, stay strong, live long“ ist „Rebirth“ (Wiedergeburt). Mit ihrer Musik sorgen die sieben Musiker dann auch für eine Art „Wiederbelebung“ des Jazz, denn sie kombinieren ihn mit Elementen von Funk, House, Hip-Hop, Soul, R&B und elektronischer Musik. Bei den Konzerten von Carpet Cabinet „geht die Post ab“, denn sie sind sehr dynamisch und energiegeladen. Die Kompositionen der Band sind zudem ziemlich rhythmisch und auch gut tanzbar.

Die neue CD der Band „Be good, stay strong, live long“ ist erst im vergangenen Herbst erschienen. Auf ihr will sich die Band bewusst vielseitig zeigen. Deshalb sind die Hälfte der Titel auf dem Tonträger Instrumentalstücke, auf der anderen Hälfte sind auch Sänger zu hören. Es sind in der Regel Gastinterpreten wie Sisa Feher, Ashley Abrman oder Jen Hovorka. Mit ihrer Musik will Carpet Cabinet ein breites Publikum erreichen. Auch deshalb wollen die sieben Musiker weiter unkonventionell, mit eigener Note und voller Tatendrang musizieren.