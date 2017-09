„Alle Farben“ der Band Koa

Koa war von 1998 bis 2010 eine populäre Folk-Band in Tschechien. Sie wurde gegründet als ein Begleit-Trio um die legendäre tschechische Liedermacherin Zuzana Navarová. Die Band setzte sich zusammen aus Mário Bihári (Akkordeon, Klavier, Klarinette), Franisek Raba (Kontrabass) und Camilo Caller (Schlagwerk). Gitarre spielte zunächst Iván Gutiérrez, der später von Omar Khaouai (Gitarre) abgelöst wurde. 2001 erschien das bekannteste Album der Band: Barvy všecky / Alle Farben. 2004 starb Frontfrau Zuzana Navarová an Krebs, die Band blieb aber bis 2010 bestehen. Ihr Repertoire umfasst Lieder unterschiedlicher Genres und in mehreren Sprachen, unter anderem in Tschechisch, Romani und Spanisch. Der Name der Band kommt im Übrigen vom Baum Acacia koa. Dieser wächst auf Hawaii, und aus seinem Holz werden Gitarren gefertigt.