Der begnadete Gitarrist, Komponist, Texter und Sänger Otakar Petřina gehörte zu den unauffälligen, aber sehr wichtigen Persönlichkeiten im tschechischen Pop der 1970er Jahre. Geboren in Malé Žernosky bei Litoměřice / Leitmeritz, startete er seine Karriere als Begleitgitarrist im Prager Rokoko-Theater. Später war er einer der Eckpfeiler in Václav Neckářs Begleitband Bacily. Als ihn die Forderung ereilte, seine langen Haare abzuschneiden – damals ein unverkennbarer Ausdruck einer bestimmten Lebensweise und Haltung – machte Petřina keine Kompromisse und zog sich lieber von der Bühne zurück. Umso wichtiger wurde er als Studiomusiker wie auch Komponist und Autor mit einer persönlichen Handschrift. Gemeinsam mit Zdeněk Rytíř schneiderte er der damals beliebten Sängerin Petra Janů Lieder auf den Leib, die perfekt zu ihrem Stil und ihrem rockigen Image passten. Zur Beliebtheit des Titelsongs vom Album Motorest (deutsch: Raststätte) trug auch die damals sehr beliebte Fernsehsendung „Hitšaráda“ bei.

Ereignisse 1978

■ 2. März: Das Raumschiff Sojus 28 mit dem ersten und einzigen tschechischen Kosmonauten Vladimír Remek startet seinen Flug.

■ 24. April: Die Initiatoren der Charta 77 Václav Havel, Jiří Dienstbier, Petr Uhl und andere gründen in Prag den Ausschauss zur Verteidigung zu Unrecht Verfolgter (VONS). Ziel ist es, das Schicksal von Dissidenten und politisch Gefangenen zu dokumentieren und ausländische Medien über ihre Situation zu informieren, vor allem die Radiosender Radio Free Europe und Voice of America.

■ 27. April: Geburt von Jakub Janda, dem ersten tschechischen Weltcupsieger im Skispringen.

■ 12. Juni: Erstmals in der Geschichte wird Zbrojovka Brünn tschechischer Fußballmeister.