Hit des Jahrhunderts – Ergebnis des Finales

Es ist ein Titel des Komponisten und Arrangeurs Václav Pokorný, getextet von Jirí Mládek, gespielt vom Karel-Vlach-Orchester und gesungen von Jiřina Salačová. Pokornýs von Liebe erfülltes Lied sang Jiřina Salačová mit viel Gefühl. Die Sängerin von Vlachs Orchester war damals übrigens gerade frisch verheiratet. Und wie hieß es doch in diesem Lied? „Říkej mi to, prosím, potichoučku, že jsem tvoje ze všech jediná…“ – „Sag mir das bitte leise, dass ich die Einzige für dich bin.“ Ein Wunsch also, den 1947 außer Jiřina Salačová sicherlich auch viele weitere glückliche Paare hegten...

Preisträger der Umfrage „Hit des Jahrhunderts“

Kamal Hossain aus Bangladesh, Alfred Albrecht, Rosemarie Reinersch und Erika Schürmann aus Deutschland, Saroj aus Indien, Jorge Ocegueda und Ernesto Esquivel Torres aus Mexiko, Jorge Luis Dávila aus Peru, Jaroslaw Jedrzejczak aus Polen sowie Roberto Alvarez Galloso aus den USA.

Die Gewinner erhalten eine CD mit den erfolgreichsten Songs, der Tonträger soll im Oktober erscheinen.

Ergebnis der finalen Umfrage zum „Hit des Jahrhunderts“

1. Sag mir das bitte leise (1947) - 67 Stimmen

2. Gebet für Marta (1968) - 64 Stimmen

3. Škoda lásky – Rosamunde (1945) - 43 Stimmen

4. Die Mädchen aus unserem Kindergarten (1982) - 34 Stimmen

5. Miss Moskau (1989) - 20 Stimmen

6. Das Lied für Kristýnka (1954) - 15 Stimmen

7. Lebendiges Wasser (2006) und Schwarze Engel (1991) - 10 Stimmen