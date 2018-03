Hit des Jahrhunderts: 1948 – 1952

Suchen Sie mit uns das schönste Lied der vergangenen 100 Jahre. Jeden Wochentag stellen wir Ihnen nach und nach auf unserer Internetseite und in unseren Sendungen 100 Lieder vor, aus jedem Jahr eines. Jeweils fünf Lieder unseres Wettbewerbs werden dann im Überblick am Sonntag gespielt. Und Sie bekommen die Möglichkeit, über das beste auf unserer Webseite abzustimmen. Heute also die Lieder aus den Jahren 1948 bis 1952.

1948: Wir bauen

1949: Mit Freude und Gesang

1950: Wir sind alle jung

1951: Wenn ich Gedichte schreiben könnte

1952: Der kann das und jener was anderes

