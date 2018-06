Das große Finale: Hit des Jahrhunderts

Zunächst spielten wir eine Auswahl von 100 Liedern, von denen jedes ein Jahr der Existenz Tschechiens und der Tschechoslowakei repräsentiert hat. Aus dieser Auswahl sind zwölf Lieder für das Halbfinale hervorgegangen. Das Finale haben nun acht Lieder erreicht – weil drei davon die gleiche Stimmenzahl bekommen haben.

Unabhängig von unserer Abstimmung haben auch die Hörerinnen und Hörer des zweiten Programms des Tschechischen Rundfunks („Dvojka“) den Hit des Jahrhunderts ausgesucht. Interessant ist, dass bei ihnen zum Teil andere Stücke als bei den Hörerinnen und Hörern von Radio Prag gepunktet haben.

In unserem Finale stehen folgende Songs:

1945 – Rosamunde

1947 – Sag mir das bitte leise

1954 – Das Lied für Kristýnka

1968 – Gebet für Marta

1982 – Die Mädchen aus unserem Kindergarten

1989 – Miss Moskau

1991 – Schwarze Engel

2006 – Lebendiges Wasser

Die Abstimmung im Finale endet am Sonntag, 1. Juli. Den Siegersong stellen wir Ihnen auf der Webseite von Radio Prag und in unseren Sendungen am 2. Juli vor.

Das Festkonzert findet am 28. Oktober auf dem Altstädter Ring in Prag statt, dort wird auch veröffentlicht, welches Lied beim Inlandsprogramm „Dvojka“ gesiegt hat.

Zudem losen wir zehn Teilnehmer der Umfrage aus, die von Radio Prag je eine CD mit den erfolgreichsten Songs erhalten. Die CD soll im Oktober erscheinen.

Stimmen Sie ab!