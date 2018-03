1977: Die Regenbogenfee

Den größten Platz räumten Fernsehen und Rundfunk etablierten Stars ein, und sorgten damit für ihre anhaltende Popularität. Dazu zählte auch Hana Zagorová. Die Sängerin wuchs in Ostrava / Ostrau auf, studierte in Brno / Brünn und brachte ihre Karriere schließlich in Prag zum krönenden Abschluss. Es war im Jahr 1977, als sie zum ersten und einzigen Mal zur beliebtesten Sängerin gewählt wurde und die „Goldene Nachtigall“ erhielt. Daran hatte auch das Duett „Duhova víla“, also „Die Regenbogenfee“, seinen Anteil.

Auf Anregung der legendären Texterin Jiřina Fikejzová komponierte Karel Vágner das Lied auf seiner Gitarre innerhalb von 20 Minuten. Er war damals der Kapellmeister von Hana Zagorovás Begleitband. Genauer gesagt summte er nur die Melodie ein. Die Regenbogenfee machte daraus erst der Texter Pavel Žák – ein Mann, der nach weit verbreiteter Meinung das Talent hatte, mit seinen Worten die meisten Zuhörer mitten ins Herz zu treffen. Das Duett mit Hana Zagorová sang Petr Rezek. Es wurde die meistverkaufte Single des Jahres 1977.

Ereignisse 1977

■ 1. Januar: Die Bürgerrechtsbewegung Charta 77 wird gegründet. Ein paar Tage später entsteht die Gegenaktion „Anticharta“.

■ 27. Juni: František Tomášek wird zum Kardinal ernannt.

■ 28. Juli: Es kommt zur größten Katastrophe der Fluggesellschaft ČSA auf dem Boden der ČSSR: Die Maschine Il-18, unterwegs von Bratislava nach Prag, stürzt in den See Zlaté piesky bei Bratislava. 70 Passagiere und sechs Bordmitglieder sterben, nur drei Passagiere überleben den Crash.