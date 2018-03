1975: Liebling

Das Zentrum der tschechischen Popmusik war immer Prag. Bedeutende Komponisten und Interpreten kamen aber natürlich auch aus dem mährischen Brno / Brünn und dem mährisch-schlesischen Ostrau / Ostrava. Aus letztgenannter Stadt stammt zum Beispiel Marie Rottrová. Die sympathische Sängerin sang in den Bands Majestic und vor allem Flamingo. Sie versuchte sich am anpruchsvollen amerikanischen Soul und war Mitte der 1970er Jahre in herausragender Form.

Ab Anfang der 1970er arbeitete auch der Sänger, Gitarrist und Texter Jaroslav Wykrent mit der Gruppe zusammen. Er war es, der für Marie Rottrová das Stück „Lásko“ – „Liebling“ schrieb. Interessant daran ist, dass das Lied beinahe durchgefallen wäre. Das erste Arrangement war eher soulig angehaucht und kam nicht besonders gut an. Doch zwei Jahre später entdeckte es Marie Rottrová wieder. Das Lied wurde neu arrangiert, und auf einmal war es ein Hit, der sowohl dem Publikum wie auch den Kritikern gefiel. In der Zeitschrift „Melodie“ wurde es im April 1975 sehr positiv besprochen.

Zur gleichen Zeit musste sich die Band Flamingo allerdings umbenennen. Die sozialistischen Zensoren hatten etwas gegen den englischen Namen, und die Gruppe trat fortan unter dem tschechischen Namen „Plameňáci“ auf. Das ändert jedoch nichts daran, dass der Hit „Lásko“ bis heute zu den meistgespielten bei Hochzeiten in Tschechien und der Slowakei zählt.

Ereignisse 1975

■ 10. Februar: In Prag wird das Kaufhaus Kotva eröffnet, am 21. April folgt mit dem Máj ein weiteres Kaufhaus.

■ Juan Carlos I. wird spanischer König.

■ Die Firma Microsoft wird gegründet.