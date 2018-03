1973: Ich süße meinen Kaffee

Viele Hits tschechischer Sänger und Sängerinnen aus dieser Zeit stammten eigentlich von ausländischen Komponisten und hatten zuvor bereits Erfolge im Ausland gefeiert. Wenn man das richtige Lied aussuchte, einen neuen Text dazu schrieb und das Ganze auf Tschechisch sang, war ein Chartbreaker fast vorprogrammiert.

Im Jahr 1973 setzten Karel Gott und das Orchester von Ladislav Štaidl ihren Siegeszug durch die tschechische Welt des Pop fort. Karel Gott erhielt bereits seine zehnte „Goldene Nachtigall“ und veröffentlichte gleich drei Alben: „Hudba není zlá“ (Musik ist nicht böse), „Mistrál“ und „Mezi Donem, Vltavou a Dunajem“ (Zwischen Don, Moldau und Donau). Außerdem sang er das Titellied für den den unsterblichen Märchenfilm „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“, der in diesem Jahr seine Premiere feierte.

Der Hit des Jahres 1973 stammt aus der Werkstatt der Brüder Štaidl und trägt den Titel „Kávu si osladím“ – „Ich süße meinen Kaffee“. Für den Texter Jiří Štaidl endete das Jahr allerdings tragisch. Am 9. Oktober starb er mit nur 30 Jahren bei einem Verkehrsunfall nahe Prag. Mit ihm verlor die tschechische Liedtexter-Szene einen wichtigen Vertreter mit einem Riecher für Hits – Sie werden es nun gleich hören.

Ereignisse 1973

■ 1. Januar: Die tschechoslowakische Post führt Postleitzahlen ein.

■ 22. Februar: Die Klement-Gottwald-Brücke in Prag – die heutige Nusle-Brücke – wird für den Verkehr freigegeben.

■ 22. März: Ludvík Svoboda wird zum zweiten Mal zum Präsident der Tschechoslowakei gewählt.

■ 11.September: General Augusto Pinochet gelangt in Chile durch einen Militärputsch an die Macht.

■ 20. Oktober: Königin Elisabeth II. eröffnet offiziell das neue Opernhaus in Sydney. Die erste Vorstellung hat bereits am 28. September 1973 stattgefunden.