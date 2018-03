1972: Saxana

Viele berühmte Melodien der tschechischen Popmusik stammen aus Filmen. Der Streifen „Dívka na koštěti“ (Das Mädchen auf dem Besenstiel) ist untrennbar mit dem Lied „Saxana“ verbunden. 1972 feierte der Film seine Premiere. Die märchenhafte Komödie handelt von der jungen Hexe Saxana, die aus der Märchenwelt in die Welt der Menschen gelangt. Die Geschichte steckt voller Filmtricks. Regisseur Václav Vorlíček realisierte sie nach einem Drehbuch, das er gemeinsam mit Hermína Franková und Miloš Macourek geschrieben hatte.

Die Titelrolle spielte die junge Sängerin Petra Černocká. Ihre Anfänge in der tschechischen Popmusik waren bescheiden und unauffällig. In der Rolle der jungen schönen Hexe bezauberte sie jedoch mit ihrer natürlichen, mädchenhaften Art und war fortan nicht mehr aus der Musikszene wegzudenken. Komponist des Songs „Saxana“ nach einer Textvorlage von Pavel Kopta war Angelo Michajlov. Der Musiker mit klassischer Ausbildung war auch als Schauspieler tätig und zählt zu den erfolgreichsten Komponisten der früheren Tschechoslowakei.

Ereignisse 1972

■ 15. Februar: Der phänomenale tschechische Eishockeyspieler Jaromír Jágr wird geboren.

■ Von 7. bis 22. April findet in Prag die Eishockey-Weltmeisterschaft statt. Das tschechoslowakische Team holt Gold.

■ Das legendäre Album „Kuře v hodinkách“ (Das Huhn in der Uhr) von Flamengo erscheint. Es gilt bis heute als eines der besten in der tschechischen Rockgeschichte.

■ Der Betrieb der Oberleitungsbusse in Prag wird eingestellt. Nach 36 Jahren endet damit das älteste O-Bussystem der Tschechoslowakei.

Der Streifen „Das Mädchen auf dem Besenstiel":