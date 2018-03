1971: Yvetta

Die neue politische Lage zu Beginn der 1970er Jahre bedeutete für die meisten tschechoslowakischen Rockgruppen der Beat-Ära das Aus. Sie zerbrachen am politischen Druck oder schlugen eine andere musikalische Richtung ein. Viele frühere Rockmusiker fanden ein neues Auskommen. Sie tauschten die Provokation gegen den öffentlich goutierten Mainstream und belebten diesen damit wieder.

Am Anfang der Karriere von Jiří Korn standen die Rockbands „Rebels“, „Shut Up“ und „Olympic“. 1971 startete Korn schließlich seine Solokarriere. Er sollte nicht nur in der Tschechoslowakei, sondern auch in der damaligen DDR und in weiteren Ländern Erfolge feiern.

Seinen allerersten Soloauftritt absolvierte Korn beim Wettbewerb „Intertalent“. Dieser fand 1971 in Gottwaldov, dem heutigen Zlín, statt. Jiří Korn ging damals mit einer Komposition des bewährten und erfahrenen Duos Karel Svoboda und Zdeněk Rytíř an den Start. Und das Lied „Yvetta“ machte das Rennen.

Ereignisse 1971

■ Im kanadischen Toronto gründen Josef Škvorecký und seine Frau Zdena Salivarová den Exilverlag „68 Publishers“.

■ 12. Juli: Der erste Abschnitt der Autobahn D1 zwischen Prag und Mirošovice wird eröffnet.