1970: Dynamit

Mit dem Einmarsch mehrerer Warschauer-Pakt-Staaten endet in der Tschechoslowakei der Prager Frühling – eine viel zu kurze Zeit der Öffnung und Entspannung. Nun werden die Daumenschrauben wieder angezogen. Anfangs geschieht das noch langsam und unauffällig. So entstehen zunächst nicht nur weiterhin rebellische Lieder. Zeitweise ist es sogar möglich, sie auf Platten zu kaufen. Die musikalischen Proteste gegen die sowjetische Okkupation enden erst mit dem Festival „Bratislavská lyra“ im Jahr 1969. Die neue, regimetreue Führung der Kommunisten bemerkt nämlich erst zu diesem Zeitpunkt, dass sich Widerstand auch durch bloßen Gesang ausdrücken lässt. Damit muss sich die Unterhaltungsmusik wieder in die Rolle des propagandistischen Staatsdieners zurückziehen.

Ab dem Jahr 1970 ergreifen die tschechoslowakischen Staats- und Parteiorgane zahlreiche Maßnahmen, um die Kulturschaffenden unter ihre Kontrolle zu bekommen. Dies senkt die Laune im Land und damit auch den Elan, etwas Neues zu schaffen. Die Hits, die mit dem Jahr 1968 in Verbindung stehen, verschwinden aus den Sendungen – und neue kommen nur spärlich nach.

Auf der Hitliste der damals am meisten verkauften Singles taucht unter den ersten zehn gleich viermal der Name des damals beliebtesten tschechoslowakischen Sängers Karel Gott auf. Zweimal sind auch Petr Spálený und Pavel Bobek dort gelistet. Allerdings handelt es sich in ihrem Fall um Melodien, die aus dem Ausland übernommen sind. Mit einem sehr originellen Lied ist dagegen die Gruppe Olympic vertreten. Es heißt „Dynamit“ und stammt aus der Feder des Duos Petr Janda und Zdeněk Rytíř.

Ereignisse 1970

■ 10. Mai: Das zweite Programm des Tschechoslowakischen Fernsehens geht auf Sendung.

■ 8. Juni: Ein Flugzeug der tschechoslowakischen Fluggesellschaft ČSA auf der Linie Karlovy Vary / Karlsbad – Prag wird entführt und nach Nürnberg umgeleitet.

■ In der Tschechoslowakei findet eine Volkszählung statt, auch Häuser und Wohnungen werden erfasst. Zum Stichtag hat das Land 14.344.987 Einwohner.