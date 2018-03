1969: Lady Carneval

Karel Gott ist bis heute der unbestrittene Star der tschechoslowakischen Musikszene. Dutzende Male hat er die Umfragen zum beliebtesten Künstler – die „Goldene Nachtigall“ und die „Böhmische Nachtigall“ – gewonnen. Daneben heimste er auf der ganzen Welt Preise ein. Dass sich der Sänger auch im Ausland nachhaltig durchsetzen konnte, verdankt Gott laut dem Musikjournalisten Leo Jehne seiner herausragenden Musikalität, seinem breiten Repertoire und seiner wunderbaren Stimme.

Im Jahr 1968 erteilte Gott dem Komponisten Karel Svoboda und dem Texter Jiří Štaidl den Auftrag, ihm ein Lied für das bedeutende Chansonfestival in Rio de Janeiro zu schreiben. Karel Svoboda erinnerte sich vor einigen Jahren daran: „Wir kauften eine Flasche, tranken, und es war gut. Auf einmal stieß Jiří zwei Wörter hervor: Lady Carneval. Ich setzte mich ans Klavier, und nach zehn Minuten hatten wir es. Dass es ein Hit wurde, war vorherbestimmt, denn die Melodie hat eine starke Passage, die sich sofort im Kopf festsetzt. Und außerdem löst der Titel starke Emotionen aus.“

Das Lied triumphierte in Rio, und Karel Gott gewann den Wettbewerb. Weil die erste Zusammenarbeit der beiden Karels so erfolgreich war, wurde sie fortgesetzt. In der Folge entstanden 80 gemeinsame Lieder. Viele davon wurden ebenfalls Gassenhauer, aber „Lady Carneval“ ist unerreicht.

Ereignisse 1969

■ 16. Januar: Der Student Jan Palach protestiert gegen die Unterdrückung der Freiheit in der Tschechoslowakei nach dem Einmarsch der Warschauer Pakt-Staaten und verbrennt sich auf dem Prager Wenzelsplatz. Er stirbt am 19. Januar.

■ 25. Februar: Der Student Jan Zajíc verbrennt sich auf dem Wenzelsplatz.

■ 25. August: In Mladá Boleslav/Jungbunzlau beginnt die Produktion des Modells Škoda 100.