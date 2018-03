1967: Die Schildkröte

Für das Jahr 1967 spielen wir zum ersten Mal Rockmusik beziehungsweise einen Hit aus dem Big-Beat. So nannte man damals in der Tschechoslowakei nämlich die Gitarrenmusik. Kennzeichnend dafür sind ein rauer Gesang und lauthals geschriene Töne. Die meisten Big-Beat-Bands hatten am Anfang wenig Erfahrung mit der Musik und spielten nur einfache, fast primitive Melodien.

Drei E-Gitarren, das obligatorische Schlagzeug und unter Umständen auch ein Solo-Tenorsaxofon, ein Keyboard beziehungsweise eine Blasharmonika boten nicht nur eine durchschlagskräftige Klangfarbe. Damit konnte – elektronisch verstärkt – auch eine kleine Gruppe von Musikern große Säle mit Klang ausfüllen. Das war ein großer Vorteil, vor allem für sparsame Veranstalter!

Damals betrat Olympic die Bühne, heute eine der bekanntesten und am längsten tätigen Rockbands, mit ihrem damals populärsten Lied „Želva“ (auf Deutsch: „Die Schildkröte“). Um den Erfolg des Songs machte sich vor allem Olympic-Frontmann Petr Janda verdient. Der humorvolle Text kam von einem weiteren Bandmitglied, und zwar Pavel Chrastina.

Ereignisse 1967

■ Der tschechoslowakische Pavillon auf der Weltausstellung Expo 67 im kanadischen Montreal wird zu einem großen Erfolg. Vor allem der dort ausgestellte Kinoautomat zieht ein großes Interesse auf sich.

■ Ein neues Presse-Gesetz tritt in Kraft. Es erlaubt offiziell die Zensur. Errichtet wird die Zentrale Publikationsverwaltung, die dem Staat Eingriffe in die Pressefreiheit ermöglicht.

■ 8. September: Der Grundstein für den ersten Abschnitt der Autobahn D1 von Prag nach Mirošovice wird gelegt.

■ San Francisco wird zum Zentrum der Hippie-Bewegung.