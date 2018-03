1966: Sha-La-La-La-Lee

Wir kommen diesmal zu einem Trio, das Ende der 1960er Jahre seine ersten Erfolge im Prager Theater Rokoko feierte – die Golden Kids. Eine der drei bekannten Interpreten ist die in České Budějovice / Budweis geborene Marta Kubišová, die 1966 ihre erste Goldene Nachtigall erhielt, den wichtigsten Publikumspreis für Musiker in der Tschechoslowakei. Die zweite wichtige Stimme bei den Golden Kids war Helena Vondráčková, sie wurde bereits ein Jahr vorher mit der Goldenen Nachtigall ausgezeichnet.

Schließlich darf man aber auch die männliche Seele der Golden Kids nicht vergessen, und zwar den damals noch blutjungen Václav Neckář. Er galt Mitte der 1960er Jahre als ein Sinnbild der Jugend, das sich mit furchtlosen Schritten in eine Welt voll von Zauber und Überraschungen wagte. An Neckářs Seite standen dabei immer seine Bühnenpartnerinnen Helena und Marta.

Schaut man sich die Hitparade der meistverkauften Vinyl-Singles des Jahres 1966 an, findet man die Golden Kids gleich sechs Mal in den Top 20. Absolute Spitze war die Aufnahme von Sha-La-La-La-Lee, die zur meistverkauften Platte des Trios wurde. Dabei handelt es sich um die tschechische Coverversion eines Hits der britischen Rockband Small Faces. Für den tschechischen Text sorgte Zdeněk Rytíř.

Ereignisse 1966

■ Die 19-jährige Dagmar Silvínová wird die erste Miss der Tschechoslowakei.

■ 18. April: „Obchod na korze“ (auf Deutsch: Der Laden auf dem Korso) gewinnt als erster tschechoslowakischer Film einen Oscar.

■ 24. November: Es kommt zur damals größten Flugkatastrophe auf dem Gebiet der Tschechoslowakei. Eine Maschine der bulgarischen TABSO stürzt in der Nähe des Flughaufens in Bratislava ab, alle 82 Insassen kommen ums Leben.

■ In den USA feiert die TV-Serie Star Trek Premiere.