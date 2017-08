Weg, Straße, Autobahn

Die Straße heißt auf Tschechisch silnice. Die Bezeichnung leitet sich vom Adjektiv silný, also stark ab. Das geht auf die Zeit von Karl IV. zurück, der die Wege – cesty hierzulande verfestigen beziehungsweise verstärken ließ. In der Vergangenheit waren die Straßen mit Schotter - štěrk belegt, später dann mit dem Pflaster – dlažba. Heutzutage besteht die Fahrbahndecke aus Asphalt – asfalt. Eine asphaltierte Straße nennt sich umgangssprachlich asfaltka. Die Fahrbahn – vozovka dient als Verkehrsraum und ist in einzelne Fahrstreifen – jízdní pruhy und den sogenannten Randstreifen – krajnice unterteilt.

Die Straßen führen nicht nur von einem Ort zum anderen, sondern es gibt sie auch in den Städten. Dort haben sie meist einen eigenen Namen, mit dessen Hilfe die Adresse eines Gebäudes bestimmt werden kann. Innerhalb von tschechischen Städten heißen die Straßen jedoch nicht silnice sondern ulice. Der Straße entlang führt meistens auch ein Bürgersteig – chodník für die Fußgänger.

Mit der Entwicklung des Autoverkehrs im 20. Jahrhundert hat sich eine neue Art Straße entwickelt, die Autobahn – dálnice. Sie ist eine Fernverkehrsstraße, die dem Schnellverkehr dient. Alle Straßen eines Landes bilden das Straßennetz – silniční síť. Mehr dazu in der nächsten Folge. Auf Wiederhören in einer Woche! Na slyšenou za týden!