Es muss nicht gleich regnen, wichtig ist, dass es tröpfelt. – Nemusí pršet, jen když kape. Damit will man sagen, dass auch kleine Erfolge einen Wert haben. Das deutsche Äquivalent wäre etwa: Kleinvieh macht auch Mist. Will man seine große Skepsis verkünden, dann sagt man: Daraus wird nichts. Im Tschechischen besteht aber auch eine bildreichere Alternative: Aus dieser Wolke wird es nicht regnen – z toho mraku pršet nebude. Die Häuser wuchsen wie Pilze aus dem Boden, sagt man im Deutschen. Hierzulande muss man hinzufügen, dass es zuvor geregnet hat: domy vyrostly jako houby po dešti. Um jemandem klarzumachen, dass man etwas nicht tun will, sagt man, man mache es erst, nachdem es nass wird und wieder trocknet – až naprší a uschne.

Übrigens nach dem Regen sind häufig Regenwürme auf der Straße zu sehen. Ein Regenwurm heißt dešťovka, häufiger genutzt wird aber žížala. Außerdem ist dešťovka auch das Regenwasser – dešťová voda. Um es einzufangen, braucht man eine Traufe – okap und ein Fass – sud. Und die Traufe kommt auch in einer Redewendung vor: Wenn sich die Lage verschlechtert, kommt man vom Regen in die Traufe – dostat se z deště pod okap. Das bedeutet dasselbe, wie wenn man aus dem Schlamm in eine Pfütze gerät – z bláta do louže.

„Es regnet“ – „prší“ ist der Name eines beliebten Kartenspiels in Tschechien. Hat man eine Stupsnase, spricht man von einer Regennase – pršák. Und als Regen, genauer Goldregen – zlatý déšť wird ein beliebter, im Frühling gelb blühender Strauch bezeichnet. Auf Wiederhören in einer Woche! Na slyšenou za týden!