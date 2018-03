Sag mir, was du liest…

Lesen heißt auf Tschechisch číst. Ein Buch lesen heißt – číst knihu. Dass man beim Lesen bis auf die letzte Seite gekommen ist, drückt man aus, indem man sagt: dočíst knihu. Oder man hat das Buch durchgelesen – přečíst knihu. Wenn das Buch den Leser fesselt, heißt es sich einlesen – začíst se. In dem Fall sagt man, das Buch liest sich gut – kniha se dobře čte. Liest man jemandem laut vor, heißt es předčítat.

Eine andere Bedeutung hat das Verb ablesen – odečíst beziehungsweise odečítat. Man kann etwa jemandem etwas von den Lippen ablesen – odečítat ze rtů. Aber Odečítat heißt im Tschechischen auch abrechnen oder abziehen. Sečíst ist wiederum zusammenzählen oder zusammenrechnen. Das beispielsweise bei Wahlen, wenn man die abgegebenen Stimmen auszählt – sečíst hlasy. Eine völlig andere Bedeutung hat das tschechische Wort vyčíst oder vyčítat, nämlich Vorwürfe machen.

Lesen kommt auch in manchen Redewendungen vor. So kann man etwa jemandem die Leviten lesen – číst levity, also jemanden rügen. Manche Menschen behaupten, Gedanken lesen zu können – číst myšlenky. Und ist man imstande, zwischen den Zeilen zu lesen – číst mezi řádky, erkennt man in einem Text auch den Sinn, der nicht wortwörtlich ausgedrückt wurde. Auf Wiederhören in einer Woche! Na slyšenou za týden!