30-12-2016 14:36 | Till Janzer

Landwirtschaftsminister: Tschechien erlebt größte Agrarkrise seit 1989

Laut Landwirtschaftsminister Marian Jurečka hat Tschechien in den zurückliegenden 20 Monaten die größte Agrarkrise seit der Wende von 1989 erlebt. Trotz des starken Preisverfalls bei Schweinefleisch und Milch habe man die Lage gut im Griff gehabt, sagte der Christdemokrat am Freitag der Presseagentur ČTK. Die Landwirte hätten weder „Milch vor dem Regierungsamt ausgeschüttet“ noch „Mist vor Supermärkte gekippt“, so Jurečka. Der Minister wies darauf hin, dass sein Ressort die Viehwirtschaft mit mehr als drei Milliarden Kronen (111 Millionen Euro) unterstützt habe. In der EU besteht seit Langem ein Überangebot bestimmter landwirtschaftlicher Güter, seit Anfang des Jahres 2015 wurde die Lage noch durch das russische Handelsembargo verschärft.

Neuer Rekord an Prager Flughafen: über 13 Millionen Passagiere

Erstmals haben in einem Jahr mehr als 13 Millionen Fluggäste den Prager Václav-Havel-Flughafen genutzt. Der 13-millionste Passagier war ein Tscheche, der zusammen mit seiner Verlobten am Freitagmorgen von Istanbul kommend in Prag landete. Dies teilte die Flughafenverwaltung mit. Im vergangenen Jahr waren knapp über 12 Millionen Fluggäste in der tschechischen Hauptstadt gezählt worden. Vom Václav-Havel-Flughafen bestehen direkte Verbindungen zu 105 Destinationen in 39 Ländern der Erde.

Tschechische und britische Forscher entwickeln Superlaser

Forscher aus Tschechien und Großbritannien haben gemeinsam einen Superlaser entwickelt. Es ist der erste Laser in der Welt mit einer Leistung von 1000 Watt. Damit sei man der Konkurrenz aus den USA, Japan und Frankreich zuvorkommen, sagte Tomáš Mocek, Leiter des Laser-Zentrums HiLASE nahe Prag. Bereits jetzt bestehen Anfragen zum Test des Geräts. Besonders Firmen aus der Flugzeugindustrie hätten Interesse, so Mocek. Sie könnten mithilfe des Lasers zum Beispiel widerstandsfähigeres Material herstellen. Am Laser-Zentrums HiLASE arbeiten rund 70 Wissenschaftler, die meisten von ihnen kommen aus Japan, Indien und Italien.

Rekordumsatz bei Kunst-Auktionen in Tschechien

Die Umsätze von tschechischen Auktionshäusern haben dieses Jahr einen neuen Rekordwert erreicht. Nach ersten Schätzungen lagen sie bei gut 1,25 Milliarden Kronen (46,5 Millionen Euro). Das teilte Jan Skřívánek vom Kunst-Fachportal Artplus mit. Gegenüber 2015 bedeutete dies eine Steigerung um 36 Prozent. Auch im bisher besten Jahr für Kunstauktionen, 2013, war nicht die Milliarden-Kronenmarke geknackt worden.

Deutsche Polizei stoppt Mann mit 1200 Böllern aus Tschechien im Auto

Mehr als 1200 illegale Silvester-Böller aus Tschechien wollte ein Mann nach Deutschland schmuggeln. Man habe den Fahrer auf der Autobahn A6 nahe dem bayerischen Waidhaus gestoppt, teilte die Bundespolizei am Freitag mit. Laut den Beamten war das Auto bis unter das Dach mit Feuerwerkskörpern vollgepackt. Der 44-Jährige habe angegeben, die Böller auf einem Asiamarkt in Tschechien gekauft zu haben. Gegen den Mann werde wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz ermittelt.

Eishockey: Tschechien erreicht Viertelfinale bei U-20-WM

Die tschechischen Eishockey-Junioren haben bei der WM der Spieler bis 20 Jahre das Viertelfinale erreicht. Am Donnerstag unterlagen sie in Montreal zwar dem Team Dänemarks mit 2:3 nach Verlängerung. Nach drei Gruppenspielen hat die Mannschaft von Nationaltrainer Jakub Petr fünf Punkte auf dem Konto. Und da Finnland dem schwedischen Team unterlag, ist Tschechien vorzeitig für die nächste Runde qualifiziert. Am Samstag trifft der tschechische Nachwuchs noch auf Schweden, das sich den Sieg in der Gruppe A bereits gesichert hat.

Das Wetter am Samstag, 31. Dezember

Am Samstag ist es in Tschechien meist heiter. Im Norden und Nordosten des Landes kann sich aber auch zäher Hochnebel halten. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 0 bis 4 Grad Celsius, unter der Nebeldecke werden allerdings nur -2 Grad erreicht. Auch für Sonntag ist Hochdruckwetter angekündigt.