Weihnachtsansprache: Zeman lobt Wirtschaft und warnt vor Terror

Das Jahr hätte allen Grund zur guten Laune gegeben. Dies sagte Präsident Milos Zeman in seiner traditionellen Weihnachtsansprache mit Blick auf die steigenden Löhne und niedrigen Arbeitslosenzahlen in Tschechien. Zudem betonte der Präsident die Bedeutung der tschechisch-chinesischen Wirtschaftsbeziehungen. Die Volksrepublik China sei größter Investor in Deutschland, was auch für Tschechien ein Vorteil wäre, so Zeman. Das tschechische Staatsoberhaupt warnte jedoch vor dem islamistischen Terrorismus. Es bestehe kein Zweifel, dass zwischen der Flut von Migranten und den jüngsten Anschlägen in Europa ein Zusammenhang bestehe, so der Präsident. Deswegen lehne er Quoten zur Verteilung von Flüchtlingen innerhalb der EU ab, ebenso wie freiwillige Verpflichtungen zur Aufnahme von Migranten.

Lob und Kritik an Weihnachtsansprache

Er sei froh, dass Präsident Miloš Zeman in seiner Weihnachtsansprache die Arbeit der Regierung positiv bewertet hätte. So kommentierte Finanzminister und Vizepremier Andrej Babiš (Partei Ano) die Weihnachtsrede des Staatsoberhauptes. Zeman sei ein ausgezeichneter Redner, so der Minister. Die konservative Opposition hingegen kritisierte die Rede. Zeman hätte ausschließlich seine schon hinlänglich bekannten Positionen wiederholt, so Petr Fiala von den Bürgerdemokraten. Die Weihnachtsansprache sei vollkommen ohne Vision gewesen, so der Chef der konservativen Top 09, Miroslav Kalousek.

Syrischer Mitarbeiter von Člověk v tísni kommt bei Aleppo ums Leben

Ein syrischer Mitarbeiter der tschechischen Hilfsorganisation Člověk v tísni ist nahe der umkämpften nordsyrischen Stadt Aleppo bei einem Luftangriff ums Leben gekommen. Der Syrer leitete das Büro von Člověk v tísni in Aleppo. Die Organisation ist seit 2012 in dem arabischen Bürgerkriegsland. Zurzeit konzentriert sich die Arbeit von Člověk v tísni auf die Versorgung von Flüchtlingen aus Aleppo.

Flugzeugabsturz: Tschechische Politiker und Künstler bekunden Beileid

Nach dem Absturz einer russischen Militärmaschine, die unter anderem 60 Mitglieder des berühmten Alexandrow-Armeechors nach Syrien fliegen sollte, haben auch tschechische Politiker und Künstler ihr Beileid ausgedrückt. Die Tragödie sei umso trauriger, da einer der bedeutendsten russischen Chöre betroffen gewesen sei, ließ Präsident Miloš Zeman über seinen Sprecher ausrichten. Ähnlich äußerte sich auch Premier Bohuslav Sobotka. Zudem kondolierten auch tschechische Künstler, unter anderem Helena Vondráčková und Karel Gott, die in der Vergangenheit oft mit dem Alexandrow-Chor aufgetreten waren.

Temelín: Erster Reaktorblock wieder am Netz

Nach viermonatigem Stillstand ist der erste Reaktorblock des südböhmischen Kernkraftwerks Temelín wieder in Betrieb. Dabei wurde der Reaktor am Sonntag sogar zwei Tage früher als geplant hochgefahren. Seit August stand der Block wegen Wartungs- und Reparaturarbeiten still. Das Atomkraftwerk Temelín läuft nun wieder mit voller Leistung.

Lohnanstieg im öffentlichen Dienst

Die am schlechtesten bezahlten Berufsgruppen im öffentlichen Dienst dürfen sich ab Mitte kommenden Jahres auf mehr Geld freuen. Sozialarbeiter, Köche oder Bühnentechniker können so mit einem Zuschlag von rund 1500 Kronen (55 Euro) rechnen. Davor waren bereits Erhöhungen im Gesundheitsbereich sowie beim Lehrpersonal durchgesetzt worden.

Das Wetter für Dienstag, den 27. Dezember

Am Dienstag ist das Wetter durchwachsen in Tschechien. In weiten Teilen des Landes ist es stark bewölkt, vereinzelt sind Schnee- und Regenschauer möglich. In den Bergen ist Vorsicht geboten durch starken Wind und Schneefall, es kann zu Schneeverwehungen kommen. Die Tageshöchsttemperauren liegen bei 3 bis 7 Grad Celsius.