21-12-2016 14:52 | Till Janzer

Premier Sobotka gedenkt in deutscher Botschaft der Opfer von Berlin

Premier Bohuslav Sobotka hat in der deutschen Botschaft in Prag den Hinterbliebenen der Opfer des Anschlags von Berlin sein Beileid ausgesprochen. Der tschechische Ministerpräsident mahnte bei seinem bei seinem Besuch in der Botschaft am Mittwochnachmittag zudem, dass die Länder Europas im Kampf gegen den Terrorismus zusammenstehen müssten. Sobotka stellte im Gedenken an die Opfer eine Kerze auf und trug sich ins Kondolenzbuch ein. Das Kondolenzbuch liegt seit dem Morgen aus. Bereits Montagnacht begannen tschechische Bürger, vor der Botschaft Kerzen aufzustellen und Blumen niederzulegen.

Sobotka: Regierung garantiert politische und wirtschaftliche Stabilität

Seine Regierung habe Tschechien politische und wirtschaftliche Stabilität verschafft. Dies sagte Premier Bohuslav Sobotka am Mittwoch bei einer Pressekonferenz. Der Sozialdemokrat bilanzierte dabei die Arbeit seines Kabinetts. Das Lebensniveau steige, die Löhne wüchsen und die Arbeitslosenrate sei niedrig, hob der Regierungschef hervor. Eine weitere Priorität seiner Regierung sei, dass sich die Bürger sicherer fühlten. Daher erhielten die Sicherheitskräfte mehr finanzielle Mittel und würden personell aufgestockt, so Sobotka.

Nach Anschlag in Berlin: Brünn sichert Weihnachtsmarkt mit Beton

In Reaktion auf den Anschlag von Berlin wurden am zentralen Weihnachtsmarkt im mährischen Brno / Brünn die Sicherheitsmaßnahmen verschärft. Seit Mittwoch blockiert zunächst eine Feuerwehr-Zisterne die Zufahrt zum Markt auf dem Friedensplatz (náměstí Svobody). Geplant sei aber, Beton-Blöcke zu installieren, sagte ein Polizeisprecher. Dasselbe ist seinen Worten nach auch für den Markt auf dem Mährischen Platz (Moravské náměstí) geplant.

Diesel-Reserven: Viktoriagruppe verlangt von Tschechien 2 Mio. Euro

Der Insolvenzverwalter der deutschen Firma Viktoriagruppe hat Tschechien verklagt. Von der tschechischen staatlichen Rohstoffverwaltung (SSHR) verlangt er über zwei Millionen Euro zusätzlich für die Lagerung von tschechischen Diesel-Reserven in Kraillig bei München. Dies berichtete das Tschechische Fernsehen am Dienstag. Laut dem Insolvenzverwalter hat Tschechien einen zu geringen Preis für die Einlagerung des Diesels bezahlt. Der Vorsitzende der Rohstoffverwaltung, Pavel Švagr, wandte sich gegen den Vorwurf. Tschechien bezahle die Lagergebühren gemäß Vertrag, so Švagr. Der Insolvenzverwalter behaupte nun aber, dass dieser Vertrag von Anfang an nicht gültig gewesen sei, so der SSHR-Chef.

Seit 2010 hat Tschechien einen Teil seiner strategischen Diesel-Reserven im Wert von rund 44,5 Milliarden Euro in den Tanklagern der Viktoriagruppe in Bayern gelagert. Diese werden derzeit nach Tschechien zurückgebracht. Vor zwei Jahren musste die Viktoriagruppe aber Insolvenz anmelden.

Škoda Transportation liefert 49 Straßenbahnen nach Helsinki

Der Maschinenbauer Škoda Transportation wird insgesamt 49 Straßenbahnen nach Helsinki liefern. Man habe mit der finnischen Stadt am Mittwoch zwei entsprechende Verträge unterschrieben, teilte eine Firmensprecherin mit. 20 Straßenbahnen sollen demnach direkt in der Stadt eingesetzt werden, 29 weitere auf der Linie zwischen Helsinki und Espoo verkehren. Der Gesamtpreis liegt bei etwa 150 Millionen Euro. Im Oktober konnte Škoda Transportation über seine finnische Tochter Transtech bereits einen Auftrag für Tampere ergattern.

NHL: Jágr zieht mit Mark Messier gleich

Der tschechische Eishockey-Star Jaromír Jágr hat einen weiteren Meilenstein in der NHL erreicht. Beim 4:3-Sieg seiner Florida Panthers gegen Bufallo erzielte er mit drei Assists seinen 1887. Scorerpunkt. Damit zog der 44-Jährige in der ewigen Bestenliste mit Mark Messier auf Platz zwei gleich. 1990 erzielte Jágr seinen ersten Scorerpunkt in der nordamerikanischen Profiliga. Seitdem ist sein Konto auf insgesamt 755 Tore und 1132 Assists angewachsen. Vor ihm in der Bestenliste liegt jetzt nur noch Wayne Gretzky mit 2857 Punkten.

Das Wetter am Donnerstag, 22. Dezember

Am Donnerstag ist es in Tschechien überwiegend hochnebelartig trüb. Örtlich kann aber auch die Sonne durchkommen. Gegen Abend ziehen von Westen her Wolken und bringen örtlich Regen, vereinzelt auch überfrierende Nässe. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei -2 bis +2 Grad Celsius. Bei Sonnenschein bis zu +5 Grad Celsius.