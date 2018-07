Mehr als 100.000 Menschen haben in Prag den 115. Geburtstag des US-Motorradherstellers Harley-Davidson gefeiert. Viele sind auch auf einer Maschine der Marke an die Moldau gekommen. In Prag wurde übrigens der erste Harley-Fanclub der Welt gegründet, und zwar vor genau 90 Jahren.

