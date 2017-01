Zwei Gutachten sollen Ursache für Halleneinsturz in Ostböhmen feststellen 16-01-2017 15:17 | Lothar Martin Am Sonntag stand in der ostböhmischen Stadt Česká Třebová / Böhmisch Trübau eigentlich ein freudiges Ereignis ins Haus – am Nachmittag sollte die neue Sporthalle im Areal zweier Fachschulen feierlich eingeweiht werden. Doch es kam ganz anders: Am Vorabend war das Dach des Neubaus eingestürzt. In dem Gebäude wurde gerade ein Floorball-Turnier ausgetragen, etwa 80 Menschen befanden sich darin. Alle konnten rechtzeitig fliehen, zwei Personen wurden leicht verletzt. Seitdem wird nach den Ursachen des Einsturzes gesucht. mehr...

16-01-2017 14:59 | Martina Schneibergová

Mit seiner Tat wollte er die Gesellschaft aus der Lethargie wachrütteln, die sich nach dem Einmarsch der Truppen des Warschauer Paktes in der Tschechoslowakei ausgebreitet hatte. Jan Palach, damals Student an der Prager Karlsuniversität, hat sich vor 48 Jahren aus Protest gegen die Niederschlagung des Prager Frühlings selbst verbrannt. Vor dem Prager Nationalmuseum wurde am Montag an ihn erinnert. mehr...

15-01-2017 02:01 | Markéta Kachlíková

Zuzana Růžičková verkörpert die Kunst des Cembalospiels in Tschechien. Die weltweit anerkannte Cembalistin hat am Samstag ihren 90. Geburtstag gefeiert. Zu diesem Anlass wurde ein Jubiläumskonzert an der Prager Musikhochschule Hamu für sie veranstaltet. Unter dem Namen „Music is life“ wird bald eine US-amerikanische Filmdokumentation über Růžičkovás dramatisches Leben uraufgeführt. Radio Prag schließt sich mit der Sendung MusikCzech den Gratulanten an. mehr...

14-01-2017 02:01 | Jakub Šiška

Vor 40 Jahren hat eine Gruppe von Bürgerrechtlern die Charta 77 veröffentlicht. Das Dokument, mit dem der kommunistische Staat zur Einhaltung der Bürger- und Menschenrechte aufgefordert wurde, haben bis zur politischen Wende rund 1800 Menschen unterschrieben. Alle mussten jedoch Repressionen durch das Regime ertragen, und das bis zum letzten Moment. Dies zeigt die Geschichte einer Familie, die einfach nur selbständig-alternativ auf dem Land leben wollte. mehr...

13-01-2017 15:12 | Martina Schneibergová

Das Colloredo-Mansfeld-Palais steht in der Prager Altstadt, an der Ecke der Karlsgasse und des Smetana-Kais. Seit 2010 verwaltet die Stadtgalerie das Barockpalais. Nun wurde dort die frühere Kutschenhalle renoviert und soll für die Werke junger Künstler dienen. Am Dienstag wurde in der neuen Galerie die erste Ausstellung eröffnet. mehr...

13-01-2017 14:56 | Markéta Kachlíková

Noch einmal wollen wir im heutigen Sprachkurs auf die Umfrage um das Wort des Jahres zurückkommen. Es geht um die Abkürzung EET. Sie wurde von der Redaktion der Zeitung Lidové noviny als der prägende Begriff für 2016 gewählt. mehr...

10-01-2017 15:19 | Markéta Kachlíková

Zuzana Růžičková ist hierzulande als Pionierin des Cembalospiels in die Musikgeschichte eingegangen. Sie stand schon auf vielen Konzertbühnen der Welt, war an unzähligen Aufnahmen beteiligt und hat als Lehrerin zahlreiche Cembalisten großgezogen. In den 60er und 70er Jahren hat sie das Gesamtwerk von Johann Sebastian Bach für das Label Erato eingespielt. Im Herbst letzten Jahres, kurz vor dem 90. Geburtstag der Künstlerin, wurden diese remastert bei Warner Classics herausgegeben. mehr...