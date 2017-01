21-01-2017 | Till Janzer

Auf den Tag genau sind es 20 Jahre, dass die Deutsch-Tschechische Erklärung unterzeichnet wurde. Sie gilt als zentrales Dokument für die Annäherung beider Staaten. Denn einer der wichtigsten Sätze war, dass beide Staaten die gemeinsamen Beziehungen nicht mit Fragen der Vergangenheit belasten wollen. Deswegen war sie aber auch stark umstritten, es gab Proteste sowohl von einem Teil der Sudetendeutschen, als auch von extrem Links und Rechts in Tschechien. Trotzdem sind Deutsche und Tschechen zu Partnern geworden. Durch die Erklärung vom 21. Januar 1997 konnten sie den Blick in die Zukunft richten. mehr...

20-01-2017 15:20 | Martina Schneibergová, Till Eichenauer

In den letzten Jahren trifft man meist asiatische Reisegruppen in der Prager Altstadt oder in Český Krumlov / Krumau. Es gilt jedoch auch weiterhin, dass die meisten Touristen aus Deutschland nach Tschechien kommen. Und die Zahlen der Besucher aus dem Nachbarland sind sogar gestiegen. mehr...

20-01-2017 15:13 | Markéta Kachlíková

Willkommen bei Tschechisch gesagt. Vor 20 Jahren haben tschechische und deutsche Politiker ein wichtiges Dokument unterzeichnet, das seitdem die Basis für die bilateralen Beziehungen ist: Mit der sogenannten „Deutsch-Tschechischen Erklärung“ beschäftigen wir uns im heutigen Sprachkurs. mehr...

17-01-2017 15:20 | Lothar Martin

20 Jahre Deutsch-Tschechische Erklärung bedeuten auch fast ebenso viele Jahre Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds. Der Fonds fördert gezielt Projekte, die die Menschen beider Länder zusammenführen. Auch durch Sport. Ein solches Projekt ist beispielsweise die Deutsch-Tschechische Fußballschule – eine knapp 15 Jahre erfolgreiche Kooperation im Raum Oberfranken und Nordwestböhmen. Etwas Ähnliches wächst jetzt auch zwischen Dresden und Ústí nad Labem – das Projekt „Zwei Städte, zwei Sprachen – durch Fußball verbunden“. Im Gegensatz zur Fußballschule aber wird es aus anderen Quellen finanziert. mehr...

13-01-2017 15:12 | Martina Schneibergová

Das Colloredo-Mansfeld-Palais steht in der Prager Altstadt, an der Ecke der Karlsgasse und des Smetana-Kais. Seit 2010 verwaltet die Stadtgalerie das Barockpalais. Nun wurde dort die frühere Kutschenhalle renoviert und soll für die Werke junger Künstler dienen. Am Dienstag wurde in der neuen Galerie die erste Ausstellung eröffnet. mehr...

10-01-2017 15:19 | Markéta Kachlíková

Zuzana Růžičková ist hierzulande als Pionierin des Cembalospiels in die Musikgeschichte eingegangen. Sie stand schon auf vielen Konzertbühnen der Welt, war an unzähligen Aufnahmen beteiligt und hat als Lehrerin zahlreiche Cembalisten großgezogen. In den 60er und 70er Jahren hat sie das Gesamtwerk von Johann Sebastian Bach für das Label Erato eingespielt. Im Herbst letzten Jahres, kurz vor dem 90. Geburtstag der Künstlerin, wurden diese remastert bei Warner Classics herausgegeben. mehr...