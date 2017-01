25-01-2017 15:18 | Martina Schneibergová

In die Geschichte ist er als der „Bauernbefreier“ eingegangen. Hans Kudlich hatte sich 1848 um die Aufhebung der bäuerlichen Erbuntertänigkeit und der daraus folgenden Frondienste verdient gemacht. An den österreichischen Politiker und Arzt erinnern auch hierzulande mehrere Denkmäler. In seinem Geburtsort Úvalno / Lobenstein in Mährisch-Schlesien trägt ein Aussichtsturm seinen Namen. Und im nordböhmischen Chomutov / Komotau wurde am vergangenen Samstag eine Ausstellung über Hans Kudlich eröffnet. mehr...

25-01-2017 14:36 | Strahinja Bućan

Spätestens seit den Präsidentschaftswahlen in den USA ist die Angst vor Falschmeldungen ein Thema. Durch gezielte Desinformationen soll die öffentliche Meinung manipuliert und politisch Einfluss genommen werden. Tschechien hat bereits Schritte unternommen, um gegen gezielte Falschmeldungen vorzugehen, Stichwort „Abwehrzentrum gegen Terrorismus und hybride Gefahren“. Eine Gruppe von Studenten will aber die Bürger selbst zu mehr Wachsamkeit motivieren und hat den Internet-Guide „Zvolsi.info“ / „Hol-dir-deine.Info“ ins Leben gerufen. Ein Gespräch mit Petr Střítežský, einem der Gründer der Plattform. mehr...

22-01-2017 02:01 | Lothar Martin

Die tschechisch-slowakische Musikformation Carpet Cabinet ist keine typische Jazzband. In dem breitgefächerten Spektrum ihrer Kompositionen bedient sie sich vielmehr mehrerer Musikgenre. Carpet Cabinet gilt als eine progressive Band mit einer prägnanten Bühnenpräsenz. mehr...

20-01-2017 15:20 | Martina Schneibergová, Till Eichenauer

In den letzten Jahren trifft man meist asiatische Reisegruppen in der Prager Altstadt oder in Český Krumlov / Krumau. Es gilt jedoch auch weiterhin, dass die meisten Touristen aus Deutschland nach Tschechien kommen. Und die Zahlen der Besucher aus dem Nachbarland sind sogar gestiegen. mehr...

14-01-2017 02:01 | Jakub Šiška

Vor 40 Jahren hat eine Gruppe von Bürgerrechtlern die Charta 77 veröffentlicht. Das Dokument, mit dem der kommunistische Staat zur Einhaltung der Bürger- und Menschenrechte aufgefordert wurde, haben bis zur politischen Wende rund 1800 Menschen unterschrieben. Alle mussten jedoch Repressionen durch das Regime ertragen, und das bis zum letzten Moment. Dies zeigt die Geschichte einer Familie, die einfach nur selbständig-alternativ auf dem Land leben wollte. mehr...

12-01-2017 13:17 | Till Janzer

Der Januar steht in Tschechien im Zeichen des Gedenkens an die Charta 77. Der 40. Geburtstag der damaligen Bürgerrechtsbewegung ist auch für das Tschechische Zentrum ein Anlass zu mehreren Veranstaltungen. Zudem geht es in den nächsten Wochen um Literatur, Sprache und Film. Mehr zum Programm in der Bundeshauptstadt im Interview mit der stellvertretenden Leiterin des Zentrums, Christina Frankenberg. mehr...