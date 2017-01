28-01-2017 02:01 | Jitka Mládková

Rund 400 Synagogen gab es vor dem Zweiten Weltkrieg auf tschechischem Boden. Heute ist nur noch etwa die Hälfte erhalten. In den Sudetengebieten wurden sie meist während der Novemberpogrome 1938 oder während des Kriegs zerstört. Doch auch nach 1945 verschwanden viele jüdische Bet- und Gedenkstätten. Von jenen, die weiter stehen, dienen aber nur die wenigsten noch ihrem ursprünglichen Zweck. Und für die rund 370 jüdischen Friedhöfe gilt das ausnahmslos. Im Folgenden mehr zur Pflege jüdischer Baudenkmäler im Tschechien. mehr...

28-01-2017 02:01 | Jakub Šiška

Karel Sabina ist heute vor allem dafür bekannt, dass er die Libretti der wichtigsten beiden Opern von Bedřich Smetana geschrieben hat – und weil er Spitzel der k. u. k. Staatspolizei war. Sein Schicksal entspricht auch diesem Bild. Er arbeitete sich zu einem anerkannten Publizisten und beliebten Dichter empor, starb aber vereinsamt als Verräter. mehr...

27-01-2017 16:55 | Martina Schneibergová

Olomouc / Olmütz war bis zum 17. Jahrhundert das historische Zentrum Mährens. In den Revolutionsjahren 1848 und 1849 verwandelte sich die Stadt für ein halbes Jahr auch in den Sitz der kaiserlichen Familie. Diese Zeit sowie die Beziehung von Kaiser Franz Joseph I. zu Olmütz sind das Thema einer Ausstellung, die im dortigen Landeskundlichen Museum zu sehen ist. In der ersten Ausgabe des Reiselands Tschechien in diesem Jahr haben wir Sie in das Museum eingeladen und versprochen, die Führung durch die Schau fortzusetzen. mehr...

26-01-2017 15:16 | Markéta Kachlíková

Erinnerung, Auseinandersetzung mit der Vergangenheit und die Folgen für die Gegenwart. Das Programm des Tschechischen Zentrums München für den Februar steht im Zeichen des Zurückblickens und der Debatten. Mehr über die Themen in einem Interview mit dem Leiter des Zentrums, Ondřej Černý. mehr...

24-01-2017 15:19 | Libor Kukal, Martina Schneibergová

Diesmal ist alles anders: In der Industriestadt Ostrava / Ostrau, die zu Ende Januar sonst kaum von Touristen besucht wird, sind die Hotels derzeit ausgebucht. Der Grund ist die Europameisterschaft im Eiskunstlauf, die am Mittwoch beginnt. mehr...

21-01-2017 | Till Janzer

Auf den Tag genau sind es 20 Jahre, dass die Deutsch-Tschechische Erklärung unterzeichnet wurde. Sie gilt als zentrales Dokument für die Annäherung beider Staaten. Denn einer der wichtigsten Sätze war, dass beide Staaten die gemeinsamen Beziehungen nicht mit Fragen der Vergangenheit belasten wollen. Deswegen war sie aber auch stark umstritten, es gab Proteste sowohl von einem Teil der Sudetendeutschen, als auch von extrem Links und Rechts in Tschechien. Trotzdem sind Deutsche und Tschechen zu Partnern geworden. Durch die Erklärung vom 21. Januar 1997 konnten sie den Blick in die Zukunft richten. mehr...