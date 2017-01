Es war kurz nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, als sich der Fotograf Jaroslav Kučera in das sogenannte Sudetenland aufmachte. Er traf auf einen Landstrich, gezeichnet von Armut und Verfall. Mit der Kamera dokumentierte Kučera die Abgehängten und Vergessenen, aber auch diejenigen, die versuchten, Schritt zu halten mit der neuen Zeit. Die Bilder zwischen Hoffnungslosigkeit und Aufbruchsstimmung sind derzeit in Prag zu sehen. mehr...

Auch der Januar steht im Tschechischen Zentrum Wien im Zeichen Václav Havels. Und das vor allem auf der Leinwand und mit prominentem Besuch. Außerdem kann man in der Herrengasse diesmal sezessionistische Schnörkel bewundern. Zu guter Letzt begleitet das Tschechische Zentrum die österreichischen Leser auf einer Reise von Südböhmen nach Havanna. Martin Krafl leitet das Tschechische Zentrum in Wien. Ein Gespräch mit ihm über die Highlights des aktuellen Programms unterhalten. mehr...

Feuerwerkraketen, Sekt und … Kanapees: So sieht eine typische Silvesterfeier in Tschechien aus. Und um die sogenannten belegten Brothäppchen geht es auch im heutigen Sprachkurs. mehr...

Es war ein teils nervenzehrendes Jahr in Europa. Erstaunlich aber, dass die politische Landschaft in Tschechien relativ stabil geblieben ist. Die Mitte-Links-Koalition des Sozialdemokraten Bohuslav Sobotka befindet sich weiter im Amt. Allerdings haben sich währenddessen die Populisten immer stärker zu erkennen gegeben, allen voran Staatspräsident Miloš Zeman und Vizepremier Andrej Babiš (Partei Ano). Die Blicke sind deswegen auf die Parlamentswahlen im Jahr 2017 beziehungsweise auf die Direktwahl des Staatspräsidenten Anfang 2018 gerichtet. Zu den Beobachtern gehört auch Jiří Pehe von der New York University in Prag. Im Folgenden ein Interview mit dem Politologen. mehr...

30-12-2016 14:01 | Till Janzer

Die tschechische Krone hat in den vergangenen 15 Jahren nominell an Wert gewonnen. Seit der Einführung des Euro als Bargeld am 1. Januar 2002 legte die tschechische Währung um 18 Prozent zu. Dies berichtete die Presseagentur ČTK am Freitag. mehr...

29-12-2016 15:20 | Martina Schneibergová

Die Firma Granette & Starorežná ist der größte Spirituosenproduzent mit tschechischem Kapital. Das Unternehmen möchte sich im kommenden Jahr auf den Märkten in China, Japan, auf den Philippinen und in den USA durchsetzen. mehr...

mehr...

31-12-2016 | Till Janzer, Markéta Kachlíková, Martina Schneibergová, Lothar Martin, Strahinja Bućan

Für unsere Silvestersendung haben wir auf Ihre Zuschriften zurückgegriffen. Vielleicht erinnern Sie sich an unseren Geburtstag-Wettbewerb? Unsere Frage lautete, was Radio Prag denn in 80 Jahren so senden könnte. Dazu haben wir viele originelle Zuschriften erhalten.... mehr...

30-12-2016 14:55 | Lothar Martin

Silvester in Tschechien – das ist Jahr für Jahr der Tag, an dem Hotels, Pensionen und Gaststätten bestens gefüllt sind. Denn die Tschechen feiern gern gemeinsam. Und auch die Zahl Ausländer, die besonders gern an den Silvesterfeiern in der Prager Innenstadt... mehr...

30-12-2016 15:10 | Martina Schneibergová

In diesem Jahr haben die Tschechen insgesamt 6,8 Milliarden Kronen (252 Millionen Euro) für wohltätige Zwecke gespendet. Dies geht aus den Daten des sogenannten Spenderforums (Fórum dárců) hervor. mehr...

26-12-2016 | Markéta Kachlíková

Auch auf der Prager Burg strahlt in diesen Tagen ein Weihnachtsbaum. Bis zum Dreikönigstag schmückt er den dritten Burghof. Doch dieser Christbaum bietet noch mehr: In eine Spendenbox unter dem Baum kann man Geld für Kinder in Not einwerfen. In diesem... mehr...

26-12-2016 | Lothar Martin

Das Weihnachtsfest feiern viele Menschen am liebsten ganz in Familie. Es wird aufgetafelt und geschlemmt, was das Herz begehrt. Der Müßiggang kennt kaum Grenzen. Doch es gibt auch Leute, die sich zu Weihnachten nicht extrem zurücklehnen, sondern sportlich... mehr...

24-12-2016 | Martina Schneibergová

Třešť / Triesch auf der Böhmisch-Mährischen Höhe hat eine lange Krippenbautradition. Viele Familien haben ihre eigene und pflegen diese über Generationen hinweg. Deswegen ist die Stadt auch im Ausland bekannt. Martina Schneibergová lädt sie im Folgenden... mehr...

24-12-2016 | Christian Rühmkorf

Der Weihnachtskarpfen ist im östlichen Mitteleuropa das traditionelle Gericht an Heiligabend. Eine christliche Tradition aus einer Zeit, in der der Advent noch als Fastenzeit galt, die ihren Höhepunkt gerade am Heiligen Abend erlebte. Für die Tschechen... mehr...

21-12-2016 17:11 | Till Janzer

Die tschechische Wirtschaft boomt – doch sie stößt an Grenzen. Denn der Industrie fehlen die Arbeitskräfte. Auf dieses Problem macht seit Jahren schon die Deutsch-Tschechische Industrie- und Handelskammer aufmerksam. Vor kurzem hat die Kammer dazu eine... mehr...