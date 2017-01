Kältewelle in Tschechien: Obdachlose betroffen 09-01-2017 15:07 | Till Janzer Der Winter hat Tschechien fest im Griff. Die bisher kälteste Nacht war von Freitag auf Samstag. Im Böhmerwald sank das Thermometer sogar auf minus 34,6 Grad. Es ist die kritischste Zeit für jene, die auf der Straße leben. In den vergangenen Tagen sind hierzulande schon mehrere Obdachlose erfroren. Und das, obwohl es in den Notunterkünften noch freie Plätze gab. mehr... Anhören: ( 03:37 )

09-01-2017 15:07 | Martina Schneibergová

Anfang Januar trifft man sie in allen tschechischen Städten: Kinder und Jugendliche, die als die heiligen drei Könige verkleidet sind. In Prag stehen sie oft an den Metro-Eingängen oder auf den bekannten Plätzen der Stadt. In der Hand halten sie eine Büchse mit dem Logo der Caritas und bitten die Passanten um eine Spende. Diese sogenannte „Dreikönigssammlung“ wurde am Freitag feierlich eröffnet. mehr...

09-01-2017 15:19 | Lothar Martin

Das erste Sportwochenende im neuen Jahr hatte es in sich. In mehreren Sportarten wurden kontinentale Meisterschaften oder Weltcup-Wettbewerbe ausgetragen, und tschechische Athletinnen mischten an der Spitze kräftig mit. Sie erkämpften Siege im Biathlon, Eisschnelllaufen und im Tennis. mehr...

07-01-2017 02:01 | Jitka Mládková

Der Neue Zirkus, Site Specific Art, nachhaltiges Theater oder immersives Theater – diese Kunstformen haben sich in jüngster Zeit auch in Tschechien etabliert. Und sie kommen nicht nur beim jungen Publikum gut an. Das zeigt sich zum Beispiel im alternativen Kulturzentrum auf der Moldauinsel „Štvanice“ in Prag. Dies ist in einer alten Villa entstanden und besteht derzeit aus drei autonomen Theaterensembles. Ein Blick hinter die Kulissen. mehr...

06-01-2017 15:10 | Martina Schneibergová

Olomouc / Olmütz ist mit 100.000 Einwohnern die sechstgrößte Stadt Tschechiens. Sie ist Sitz der zweitältesten Universität Tschechiens und des Erzbistum. Bis zum 17. Jahrhundert war Olmütz das historische Zentrum Mährens. Für ein halbes Jahr – in den Jahren 1848 bis 1849 – verwandelte sich die Stadt jedoch in Sitz des Kaisers. Diesen Zeitabschnitt sowie weitere kaiserliche Besuche in Olmützdas Thema einer Ausstellung, die dort im Heimatkundlichen Museum zu sehen ist. mehr...

04-01-2017 15:13 | Strahinja Bućan

Fake News, Propaganda, Lügenpresse – die Medien sind europaweit in der Krise. Und das auch in Tschechien und Deutschland. Wie kann man dem aber entgegensteuern und sich gegen manipulative Informationen wehren? Diese Fragen hat sich der Deutsch-Tschechische Zukunftsfonds gestellt. Sein Jahresthema für 2017 heißt daher: „Medienkompetenz fördern“. Tomáš Jelínek ist Geschäftsführer des Zukunftsfonds und weiß, wie wichtig die mediale Kommunikation für die tschechisch-deutschen Beziehungen ist. Und wie man diese konkret fördern kann. Ein Gespräch. mehr...

01-01-2017 | Strahinja Bućan

Seit September 2016 läuft der Auslandsdienst des Tschechischen Rundfunks unter neuer Leitung: Nach 18 Jahren unter Miroslav Krupička, nahm Klára Stejskalová auf dem Chefsessel Platz. Ein Gespräch mit der neuen Chefredakteurin von Radio Prag über das Radio im Zeitalter des Internets, die Freuden und Leiden eines Auslandskorrespondenten und die Zukunft des Auslandssenders. mehr...